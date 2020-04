United Internet setzt Aktienrückkaufprogramm ausDGAP-Ad-hoc: United Internet AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf United Internet setzt Aktienrückkaufprogramm aus30.04.2020 / 11:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Montabaur, den 30. April 2020. Mit Ad-hoc Mitteilung vom 1. April 2020 hat die United Internet AG bekannt gegeben, ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 5.000.000 Aktien der Gesellschaft (das entspricht ca. 2,58 % des Grundkapitals) aufzulegen. Das Programm hat am 3. April 2020 begonnen und sollte längstens bis zum 31. August 2020 laufen.Der Vorstand der United Internet AG hat heute beschlossen, dieses Aktienrückkaufprogramm mit Ablauf des heutigen Handelstages auszusetzen. Die United Internet AG behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit wieder aufzunehmen oder zu beenden.AnsprechpartnerUnited Internet AG Mathias Brandes Phone +49 2602 96-1616 presse@united-internet.de30.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: United Internet AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Deutschland Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100 Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013 E-Mail: info@united-internet.de Internet: www.united-internet.de ISIN: DE0005089031 WKN: 508903 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1033793Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033793 30.04.2020 CET/CEST