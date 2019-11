Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Lauf (pta010/11.11.2019/10:10) - Nur fünf Prozent wünschen sich Nachfolge im Familienkreis Studie zur Kanzleinachfolge offenbart Nachholbedarf / Erst jede zehnte Nachfolge geregelt



Wenn der Generationenwechsel ansteht, sind viele Unternehmen nicht ausreichend darauf vorbereitet. Selbst in der Altersgruppe ab 65 Jahren haben etwa erst knapp zwei Drittel der Kanzleichefs Anstrengungen unternommen, die die eigene Nachfolge betreffen. Eine endgültige Lösung gefunden hat in dieser Altersgruppe erst ein Viertel - und dabei ist die eigene Familie nicht die erste Wahl, wie eine aktuelle Studie der Jost AG und des Instituts für Freie Berufe unter 662 Teilnehmern offenbart.



"Noch immer ist die eigene Nachfolge etwas, mit dem sich Unternehmer nur ungern beschäftigen", sagt Alexander Jost, Vorstand der Jost AG. Vollumfänglich geregelt haben die eigene Nachfolge daher nur insgesamt 9,6 Prozent der für die aktuelle Studie "Nachfolgemanagement in Steuerberaterkanzleien 2019" befragten 662 Kanzleien. Der Grad der Vorbereitung hängt indes stark vom Alter des Inhabers ab: Bei den unter 45-Jährigen haben 2,3 Prozent eine Regelung getroffen und bei den über 64-Jährigen liegt die Quote bei 25,3 Prozent. "Das bedeutet im Umkehrschluss, dass drei Viertel der Inhaber, die bereits das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, immer noch keinen Nachfolger haben", erklärt Jost.



Die Gründe dafür sind vielfältig - aufhorchen lässt die Tatsache, dass nur 4,6 Prozent eine Weitergabe innerhalb der eigenen Familie anstreben. Dagegen würde über die Hälfte der Antwortenden am liebsten einen jüngeren Mitarbeiter einstellen, der später die Nachfolge antreten soll. Dabei klaffen Wunsch und Wirklichkeit (noch) weit auseinander: Einen passenden Mitarbeiter zur späteren Nachfolge angestellt hat bislang nur etwa ein Siebtel der Inhaber.



Die Jost AG: Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A und Fachkräftevermittlungsgeschäft. Seit 1996 makelt das Unternehmen, das aktuell 13 Mitarbeiter beschäftigt, Steuerberatungskanzleien im gesamten Bundesgebiet und in Österreich. Seit 2017 vermittelt das Unternehmen auch kleine und mittelständische Unternehmen. Die Jost AG ist seit 1999 börsennotiert.



