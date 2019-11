In Großbritannien ist die Industrieproduktion im September erneut gefallen. Die Produktion sei um 0,3 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt ONS am Montag in London mit. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber im Schnitt nur um 0,1 Prozent. Es ist bereits der zweite Rückgang in Folge.

Im Vormonat war der Produktionsrückgang darüber hinaus stärker als bisher bekannt ausgefallen. Die Statistikbehörde revidierte den Rückgang im Monatsvergleich auf 0,7 Prozent nach bisher 0,6 Prozent.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sank die Industrieproduktion im September um 1,4 Prozent. Hier war ein Rückgang um 1,2 Prozent erwartet worden.

Die enger gefasste Produktion im verarbeitenden Gewerbe (ohne Bergbau und Energie) sank im Monatsvergleich um 0,4 Prozent. Es war ein Rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert worden. Im Jahresvergleich fiel sie um 1,8 Prozent./jkr/bgf/jha/

