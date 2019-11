Die britische Wirtschaft ist wieder gewachsen. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,2 Prozent im zweiten Quartal wuchs die Wirtschaft im dritten Quartal um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Montag in London mitteilte. Damit hat die britische Wirtschaft eine technische Rezession mit zwei Quartalen negativen Wachstums in Folge vermieden. Analysten hatten jedoch ein etwas stärkeres Wachstum von im Schnitt 0,4 Prozent erwartet.

Am grundsätzlichen Bild der britischen Wirtschaft änderte sich in den Sommermonaten wenig. Gestützt wurde das Wachstum von Juli bis September einmal mehr durch die Verbraucher, die ihre Ausgaben ausweiteten. Auch der Staat gab mehr aus. Dagegen stagnierten die Investitionen der Unternehmen. Ebenfalls keinen Wachstumsimpuls lieferte die Industrie, wohingegen der Dienstleistungssektor das Wachstum anschob.

Der ursprünglich für Ende Oktober geplante Brexit wurde um drei Monate auf Ende Januar verschoben. Zuvor sollen Mitte Dezember vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden./bgf/jkr/fba

