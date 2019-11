Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise (Mi., 13.11., 14:30 Uhr) insgesamt haben sich im bisherigen Jahresverlauf moderat entwickelt, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsrate habe zuletzt bei 1,7% gelegen. Die Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) habe sich dagegen mit 2,4% in jüngerer Zeit auf einem leicht erhöhten Niveau festgesetzt. An diesem Gesamtbild sollte sich im Oktober nichts geändert haben. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Kernverbraucherpreise zum Vormonat um 0,2% gestiegen seien, womit die Kerninflation bei 2,4% verharrt haben sollte. Zugleich dürften gestiegene Benzinpreise dafür gesorgt haben, dass die Verbraucherpreise insgesamt um 0,3% im Vormonatsvergleich zugelegt hätten. Die Inflationsrate von 1,7% sollte damit ebenfalls bestätigt werden. In der Summe wären dies keine Daten, die der FED geldpolitischen Handlungsbedarf in irgendeine Richtung signalisieren würden. (11.11.2019/alc/a/a) ...

