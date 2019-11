Wien (www.anleihencheck.de) - Der AT1 Markt dringt mit der Emission der DNB weiter in tiefere Renditesphären vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem auf dem EUR denominierten Primärmarkt die AT1 Emission der Rabobank im September mit einem "Rekord"-Kupon von 3,25% habe gepreist werden können (EUR 1,25 Mrd., PNC7,25), habe vergangene Woche die norwegische DNB die 5%-Grenze im USD denominierten AT1 Markt durchbrochen und bei einem Kupon von 4,875% (USD 850 Mio., PNC5) gepreist. Die Emissionsvolumen (Volumen größer als EUR 500 Mio.) in Westeuropa hätten mit Ende Oktober auf einem ähnlichen Niveau wie zum selben Zeitpunkt des Vorjahres (EUR 29 Mrd.) gelegen. Mit den Emissionen der DNB sowie der LBBW und SEB im November sei somit das emittierte Volumen auf das Gesamtjahr 2018 bereits übertroffen worden. (News vom 07.11.2019) (11.11.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...