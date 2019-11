Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA, australische Nationalbank) hat letzten Freitag ihren Geldpolitischen Bericht für das 3. Quartal veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die zentrale Aussage: Die RBA stehe für eine weitere geldpolitische Lockerung bereit. Eine vierte Senkung der Leitzinsen sei noch nicht vom Tisch. Der Notenbank würden nach wie vor die schwachen Inflationszahlen und das geringe Lohnwachstum Sorgen bereiten. Auch die Arbeitslosenrate von über 4,50% sei ihr zu hoch. Folglich bleibe die australische Notenbank weiterhin klar auf Lockerungskurs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...