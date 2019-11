Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Societe Generale von 29 auf 32 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Höhepunkt des dritten Quartals sei der starke Kapitalaufbau gewesen, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun gehe es für die Franzosen darum, auch ihre Profitabilität zu verbessern./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / 06:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-11-11/11:11

ISIN: FR0000130809