Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Nach dem Bericht zum dritten Quartal habe es kaum Anpassungsbedarf an ihren Schätzungen gegeben, schrieben die Experten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2019 / 17:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000CBK1001