Eine hohe Effizienz und geringe Schallemissionen sind also unsere Ziele. Nun gilt es, die passende Wärmepumpe auszuwählen. Worauf sollte hierbei geachtet werden? Zwei Aspekte sind besonders beim Einsatz von Luft-Wasser-Wärmepumpen relevant: die Ausrichtung auf eine möglichst hohe Effizienz und die Geräuschentwicklung. Wodurch wird eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit gesichert? Seit 2015 lässt sich zunächst relativ einfach und plakativ ein erster Blick auf die Effizienz von Wärmepumpen werfen. Seitdem gilt nämlich die Ökodesign-Richtlinie in LOT 1 und alle Wärmeerzeuger müssen mit Energieeffizienzlabeln ausgestattet sein. Für Wärmepumpen bedeutet dies eine entsprechende Auszeichnung zum einen in der Wärme- und zum anderen in der Warmwassererzeugung.

Derzeit ist in puncto Warmwasserbereitung maximal das Energieeffizienzlabel A und in der Wärmeerzeugung maximal A++ möglich. Gerade hier lohnt jedoch ein genauerer Blick auf die tatsächlichen Werte, die der Hersteller in seinen Unterlagen angibt. Denn besonders innovative und hoch effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpen erfüllen bereits heute die Kriterien des in vier Jahren geltenden Energieeffizienzlabels A+++, das eine noch höhere Wirtschaftlichkeit bietet.

Ein weiteres Kriterium ist der Energietransport vom Außen- zum Innengerät. Um die hier einmal gewonnene Energie zielgerichtet der Nutzung zuzuführen, ist dabei besonders auf hohe Effizienz zu achten. Grundsätzlich werden am Markt drei verschiedene Alternativen für diesen Energietransport angeboten: die Medien Heizungswasser, Kältemittel und Sole (Bild 6). Ohne Frage ist die Zirkulation von Heizungswasser zwischen Innen- und Außengerät besonders kritisch zu bewerten.

Das Heizungswasser wird außerhalb des Gebäudes bei niedrigen Temperaturen erwärmt und muss dann mit möglichst geringem Verlust in das Heizverteilsystem des Gebäudes geführt werden. Dafür ist nicht nur eine sehr gute Dämmung notwendig, sondern auch ein Graben außerhalb der frostgefährdeten Bereiche, in dem die Heizrohre verlegt werden. Besonders kritisch ist es, dass z.?B. beim Stromausfall und Temperaturen unter 0?°C dennoch die Möglichkeit besteht, dass Leitungen bersten können. Wird hier Glykol zur Vorbeugung zugesetzt, sinkt automatisch die Effizienz der ...

