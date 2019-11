Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG Unternehmen: Formycon AG ISIN: DE000A1EWVY8 Anlass der Studie: Coherus als U.S.-Vermarktungspartner Empfehlung: Kaufen seit: 11.11.2019 Kursziel: EUR 51,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 51,00. Zusammenfassung: Das US-amerikanische Biosimilars-Unternehmen Coherus hat eine exklusive Marketing- und Vertriebsvereinbarung für die USA für den am weitesten fortgeschrittenen Biosimilarkandidaten von Formycon, FYB201, unterzeichnet. Der jüngste Erfolg von Coherus lässt darauf schließen, dass dieser Deal für Formycon sehr gut funktionieren wird. In diesem Jahr sicherte sich Coherus für sein Biosimilar Udenyca innerhalb von nur neun Monaten nach der Einführung des Produkts im Januar 2019 einen Anteil von 19% am US-amerikanischen Markt für Pegfilgrastim. Udenyca ist ein Biosimilar von Amgens Neulasta, das 2018 in den USA einen Umsatz von USD3,9 Mrd. erzielte. Die tiefen und raschen Vorstöße von Coherus in den Pegfilgrastim-Markt mit Udenyca legen nahe, dass es ein starker Vermarktungspartner für Formycons FYB201-Biosimilar sein wird, dessen Referenzprodukt Lucentis 2018 in den USA einen Umsatz von USD1,7 Mrd. erzielte. Der US-Start von FYB201 ist für 2021 geplant. Formycon wird gestaffelte Lizenzgebühren erhalten, die zweistellig werden können, und somit direkt von den Marketingfähigkeiten von Coherus profitieren. Die Einführung von FYB201 in Europa ist für 2022 geplant und wird gefolgt von der Einführung von FYB202 (Referenzprodukt: Stelara; weltweiter Umsatz 2018: USD5,2 Mrd.) und FYB203 (Referenzprodukt: Eylea; weltweiter Umsatz 2018: USD6,7 Mrd. USD) zwischen 2023 und 2025 sowohl in den USA als auch in Europa. Wir halten an unserer Kaufempfehlung und unserem Kursziel von EUR 51,00 fest. First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 51.00 price target. Abstract: The U.S. biosimilars company Coherus has signed an exclusive marketing and distribution agreement for the U.S. with respect to Formycon's furthest advanced biosimilar candidate, FYB201. Coherus' recent success suggests that this deal will work very well for Formycon. This year Coherus secured a 19% unit share of the U.S. pegfilgrastim market for its biosimilar Udenyca within only nine months of the product's January 2019 launch. Udenyca is a biosimilar of Amgen's Neulasta, which had U.S. sales of USD3.9bn in 2018. The deep and rapid inroads into the pegfilgrastim market made by Coherus with Udenyca suggest that it will be a strong marketing partner for Formycon's FYB201 biosimilar whose reference product, Lucentis, generated U.S. sales of USD1.7bn in 2018. FYB201's U.S. launch is planned for 2021 and Formycon will earn staggered royalties which enter double digits on its sales and so stands to benefit directly from Coherus' marketing prowess. The launch of FYB201 in Europe is planned for 2022 and will be followed by the launches of FYB202 (reference product: Stelara; worldwide 2018 sales: USD5.2bn) and FYB203 (reference product: Eylea; worldwide 2018 sales: USD6.7bn) in both the U.S. and Europe between 2023 and 2025. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR 51.00. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19327.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

