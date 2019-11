Verschmelzung von smarthouse adesso financial solutions GmbH auf adesso AG vervollständigt Integrationsprozess im Geschäftsbereich Banking DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Vertrag/Strategische Unternehmensentscheidung Verschmelzung von smarthouse adesso financial solutions GmbH auf adesso AG vervollständigt Integrationsprozess im Geschäftsbereich Banking 11.11.2019 / 11:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Verschmelzung von smarthouse adesso financial solutions GmbH auf adesso AG vervollständigt Integrationsprozess im Geschäftsbereich Banking Die im Frühjahr 2016 zu 100 % als Smarthouse Media GmbH übernommene und in smarthouse adesso financial solutions umbenannte Tochtergesellschaft soll künftig als Teil des Geschäftsbereichs Banking innerhalb der adesso Group operieren. Ein entsprechender Verschmelzungsvertrag wurde heute unterzeichnet. smarthouse arbeitet als Spezialist für die Digitalisierung der Banken- und Finanzindustrie bereits seit der Akquisition eng mit dem Geschäftsbereich Banking der adesso AG zusammen. Die Aktivitäten und Services im Bereich Website- und Marketing-Lösungen wurden eng mit dem adesso-Portfolio verknüpft und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an den Standorten zusammengeführt. Der Schritt der Verschmelzung des Geschäftsbetriebs vervollständigt somit die Integration in die adesso Group und sorgt für eine noch einfachere organisatorische Bündeldung der Kompetenzen. smarthouse hat in den vergangenen Jahren erfolgreich Websites und Applikationen mit Produkt- und Marktdaten entworfen, entwickelt und betrieben und hierdurch zur Digitalisierung von Banken und Börsen beigetragen. Durch die Verschmelzung wird die Technologie- und Fachkompetenz von adesso im Bereich der Finanzdienstleister mit dem auf das internationale Investment Banking spezialisierte IT-Projekt-, Produkt- und Servicegeschäft von smarthouse organisatorisch noch enger verknüpft. Damit stärkt adesso das eigene Portfolio und intensiviert die vertrieblichen Aktivitäten. Der Vorstand der adesso AG erwartet aufgrund der engen Zusammenarbeit mit der smarthouse adesso financial solutions GmbH und der bereits weitgehend erfolgten Einbettung in das adesso-Lösungsportfolio nur einen geringfügigen Integrationsaufwand. Der Übergang soll mit Wirkung zum 1. Januar 2020 vollzogen werden. Als alleinige Gesellschafterin der smarthouse adesso financial solutions GmbH ist ein Verschmelzungsbeschluss der aufnehmenden adesso AG gemäß § 62 Abs. (2) UmwG nicht erforderlich, sofern die Aktionäre der adesso AG nicht die Einberufung einer Hauptversammlung verlangen, um gesondert über die Zustimmung zur Verschmelzung zu beschließen. Eine entsprechende Bekanntmachung zur Information der Aktionäre wird mit der Einreichung des beurkundeten Verschmelzungsvertrags im Bundesanzeiger veröffentlicht. adesso Group Die adesso Group ist mit über 3.700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018 von 375,6 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, der Türkei und den USA sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchen-spezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de --------------------------------------------------------------------------- 11.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 908841 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908841 11.11.2019 ISIN DE000A0Z23Q5 AXC0134 2019-11-11/11:45