Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Anleger sorgten sich unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten momentan gerade um das PET-Geschäft des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie. Krones habe sich diesen Themen mit dem Enviro-Programm jedoch bereits 2008 gewidmet. Der Konzern könne sogar helfen, den Plastikeinsatz zu verringern, und so mit diesem Anlagethema punkten./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 08:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / 08:28 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-11-11/11:48

ISIN: DE0006335003