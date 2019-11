Zürich (ots) - Unternehmen profitieren von neuen AngebotenFür die IFAS 2020, den Branchentreffpunkt für das Gesundheitswesen in der Schweiz, haben die Organisatoren das bestehende Konzept weiterentwickelt. Unternehmen können neue, attraktive Plattformen nutzen, um ihr Angebot zu präsentieren. Bei «Meet the Expert» haben sie verschiedene Möglichkeiten, gezielt ihr Fachwissen zu vermitteln. Davon profitieren auch die Besucher. Sie kommen gemäss jüngster Umfrage in erster Linie an die IFAS, um Produkte und Dienstleistungen verschiedener Anbieter zu testen und sich in Gesprächen zu informieren. Die IFAS findet vom 20. bis 22. Oktober 2020 in der Messe Zürich statt - erstmals an drei, statt an vier Tagen.Zum ersten Mal können Unternehmen Informationen zu ihren Produkten und Dienstleistungen von Juni bis November 2020 auf der neuen IFAS-Website aufschalten. Dort registrierte Besucher lassen sich über ein Networkingtool ansprechen. Zudem ist die IFAS neuer Partner des digitalen Treffpunkts «Medtech.plus». Er bietet Ausstellern die Möglichkeit, ihren Online-Auftritt über die IFAS hinaus zu verlängern. Unternehmen erreichen bei Medtech.plus registrierte Fachleute dank einem personalisierten Newsletter.Kontakt:Heinz SalzgeberExhibit & More AGTelefon: +41 (0)44 806 33 37E-Mail: heinz.salzgeber@exhibit.chWeb: www.ifas-expo.chOriginal-Content von: IFAS / Exhibit & More AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002764/100836465