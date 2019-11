(shareribs.com) Chicago 11.11.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag uneinheitlich. Das USDA hat im Rahmen des jüngsten WASDE-Berichtes die Ertragsprognosen für Mais gesenkt. Bei den Sojabohnen hielt man sich zurück. Dezember-Mais verbesserte sich um 2,0 Cents auf 3,7725 USD/Scheffel. Das USDA hat am Freitag seinen jüngsten WASDE-Bericht veröffentlicht. Hierin wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...