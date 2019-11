TeamViewer: Kurssprung nach diesen Zahlen

Die Aktie von TeamViewer (WKN: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900) kann am Montagvormittag kräftig zulegen. Der Software-Anbieter bekommt Kursauftrieb durch die starken Zahlen zum dritten Quartal. So wurde der operative Gewinn (EBITDA) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 95 Prozent auf 46 Mio. Euro gesteigert.

Umsatz kräftig gestiegen

Die Umsätze verbesserten sich im Zeitraum Juli bis September um 63 Prozent auf 83 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2019 hält das schwäbische Unternehmen an der bisherigen Prognose fest und rechnet mit Umsätzen am oberen Ende der Spanne zwischen 310 und 320 Mio. Euro. Beim EBITDA strebt der Vorstand den mittleren Bereich der Prognose von 177 bis 183 Mio. Euro an.

