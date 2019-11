"Aus dem Börsentag Hamburg wird zum 25. Jubiläum eine Finanz- und Anlegermesse im kommenden Jahr", kündigt Henrik Wagner vom Hanseatischen Börsenkreis an. Damit will man die Vielfalt an Ausstellern und Themen für die Besucher in einer wachsenden Branche erweitern. Mit 2019 zeigte sich Wagner im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch sehr zufrieden. "Besucher-Rekord, volle Vorträge, zufriedene Aussteller - wir sind sehr happy."

