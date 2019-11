Rund 24 und 27 Millionen Euro zahlen die Raiffeisenbank International AG (RBI) und die Erste Group Bank AG an Bankensteuer 2019 in der Slowakei. Wie ich aus Bratislava höre, soll dieser Betrag künftig verdoppelt werden (von 0,2 auf 0,4 Prozent). Für mich der falsche Ansatz, die Finanzbranche zur Budgetaufbesserung des Landes herzunehmen. Nachdem die Höhe der Bankenabgaben in Rumänien im heurigen Frühjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...