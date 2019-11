Das Analysehaus Warburg Research hat Freenet nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 23,10 auf 22,70 Euro gesenkt. Das Unternehmen habe wieder zum Kundenwachstum im Mobilfunkgeschäft zurückgefunden, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Abstufung begründete er mit einem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie. Die hohe Dividendenrendite sichere den Kurs gleichwohl nach unten ab./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-11-11/12:10

ISIN: DE000A0Z2ZZ5