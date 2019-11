zu Teil 1

Die Oberschwingungsfrequenzen werden von dem System beträchtlich unterdrückt, während die Grundschwingung durch das Einbringen des Transformators nur unmerklich gedrosselt wird. Diese Auswirkung hat auch das EPplus-System, dessen Funktionsweise wir in Teil 1 des Beitrags ausführlich vorgestellt hatten. Die Dokumentation zeigt Kurvenformen elektronischer Geräte (wie in Bild 6) mit und ohne Gebrauch des Systems. Demnach kann der Unterschied 10?% betragen, aber auch rund 30?% erreichen.

Gemeint ist damit die Höhe der Stromspitzen (wie beispielsweise in Bild?6) bzw. die Amplituden der höherfrequenten Anteile im Strom (Bild 7). Der Scheitelwert der Spitze wird etwas niedriger und dafür die Breite etwas größer. Die Stromkurve bekommt dadurch wieder mehr Ähnlichkeit mit der Sinusform, enthält also nicht mehr so hohe Oberschwingungen (die Amplituden der Teilschwingungen von 150?Hz, 250?Hz, 350?Hz usw. wie in Bild 7 werden geringer).

Da diese Oberschwingungen nichts anderes sind als eine weitere Form der Blindleistung (Verzerrungs-Blindleistung), werden die Kabel und Leitungen innerhalb der Kundenanlage durch diese Maßnahme entlastet, denn die Verzerrungs-Blindleistung sinkt. Insbesondere der Neutralleiterstrom wird reduziert, der ansonsten unter solchen Bedingungen (bei einphasigen Lasten - auch bei symmetrischer Aufteilung) bedenkliche Höhen erreichen kann [7].

Dämpfung von Transienten

Wenn dies so ist und schnelle Stromänderungen also, je schneller sie sind, umso stärker gedämpft werden, dann gilt dies natürlich erst recht für die besonders steilen, so genannten Transienten. Es handelt sich dabei um Spitzen im µs-Bereich, die also um rund drei Größenordnungen schneller ablaufen als die »normalen« Wechsel der Wechselspannung und des Wechselstroms, und deren Spitzen die »normalen« Betriebswerte um ein Mehrfaches überschreiten. Wird z.B. ein ungeladener Kondensator ausgerechnet im Bereich des Spannungsscheitels an Netzspannung gelegt, so entsteht eine noch mäßige Stromtransiente, die in diesem Fall durch die Induktivität des Netzes gedämpft wird: Bis der Strom auf wirklich hohe Werte ansteigen kann, ist der Kondensator schon voll; seine Spannung hat sich also der des Netzes angeglichen. Höher als der Stoßkurzschlusswechselstrom des betreffenden Netzes kann diese Transiente nicht werden.

Befindet sich jedoch in der Nähe noch ein anderer - geladener - Kondensator (z.B. eine unverdrosselte Blindstrom-Kompensationsanlage), dann wird der Ausgleichsstrom zwischen den Kondensatoren nur noch durch die Induktivität und den Wirkwiderstand des Stückchens Leitungsweg dazwischen gedämpft. Der Ausgleich der Ladung erfolgt in µs - ähnlich wie beim Kurzschluss eines geladenen Kondensators. Durch die extrem schnelle Änderung der Stromstärke können in benachbarten Leitungen Spannungstransienten induziert werden, die wiederum elektronische Baugruppen schädigen können.

Diese Auswirkungen werden durch eine irgendwie geartete Induktivität zwischen dem Leitungsstück, in dem eine Spannung induziert wird, und dem hiergegen empfindlichen Betriebsmittel verhindert. Weil diese empfindlichen Betriebsmittel stets hinter dem Anschlusspunkt einer elektrischen Anlage angeordnet sind, jedoch die der Blitzeinwirkung zu nahe liegenden Leitungsabschnitte eher davor liegen, ergibt es sich ganz von selbst, dass ein EPplus-System, wo vorhanden, stets dazwischen angeordnet sein wird. Da es sich im Wesentlichen um einen Transformator handelt, bringt dieser zwangsläufig einige Induktivität - mit der entsprechenden heilsamen Wirkung - in den Stromkreis ein: Spannungs- und Stromtransienten werden beträchtlich gedämpft. Der Spartrafo innerhalb des EPplus-Systems selbst ist hiergegen relativ unempfindlich.

Symmetrierung

Eine besondere Raffinesse des EPplus-Systems liegt in dem nicht angeschlossenen Sternpunkt. Wäre er gar nicht vorhanden, so wäre ein Betrieb nicht möglich. Die dicke Wicklung mit ihren wenigen Windungen läge dann in Reihe zum Verbraucher, ohne dass der durch den Betriebsstrom erzeugte magnetische Fluss im Kern den nötigen Gegenfluss erführe. Der Trafo würde betrieben wie eine Drossel, verfügt jedoch über den Eisenkern eines ...

