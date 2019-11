Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2019 Empfehlung: Halten seit: 11.11.2019 Kursziel: 1,75 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 08.10.2019, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen Nach neun Monaten 2019 im Plan Die Neunmonatszahlen der 3U HOLDING AG lagen im Rahmen der Erwartungen. Das hohe Windaufkommen im ersten Quartal sowie die erfreuliche Entwicklung der potenzialstarken Geschäftsfelder Cloud-Computing (weclapp) und Onlinehandel (Selfio) ließen den Umsatz weiter deutlich wachsen. Ertragsseitig belasten derzeit noch die Maßnahmen zur Erweiterung und Optimierung der Supply Chain bei SHK, die hier jedoch künftig zu einer Margenverbesserung führen sollen. Bereinigt um diese Aufwendungen sowie Effekte aus Immobilienverkäufen konnte 3U auf Konzernebene bereits eine leichte Steigerung der EBITDA-Marge vermelden. Zudem wird der Ertrag aus einer Immobilientransaktion das Ergebnis in 2019 noch nennenswert positiv beeinflussen. Da der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells ist, die daraus resultierenden Effekte jedoch naturgemäß nicht prognostizierbar sind, stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie weiterhin auf die in unserer Erstanalyse vom 16. August ausführlich erörterte Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Bei Ansatz der zum Ende des dritten Quartals auf 8,9 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung und ansonsten unveränderter Parameter ergibt sich demgemäß nunmehr ein Unternehmenswert von 61,7 Mio. Euro bzw. 1,75 Euro je 3U-Aktie. Allerdings sind darin die neben weclapp sowie den Wind- und Solarparks bestehenden weiteren Beteiligungen und Vermögenswerte noch nicht abgebildet. Auf dieser Basis sowie unter Berücksichtigung der soliden Eigenkapitalquote von 54,3 Prozent per 30. September und einer erwarteten Dividendenrendite von attraktiven 3,2 Prozent bestätigen wir unser Kursziel von 1,75 Euro sowie auf dem derzeitigen Kursniveau auch unsere ??zHalten"-Einstufung. Auch mit Blick auf die IPO-Fantasie bei weclapp sowie perspektivisch ebenfalls bei Selfio erachten wir das Papier aber insbesondere an schwächeren Tagen vor allem für etwas risikoaffinere Anleger weiterhin als durchaus interessant. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19337.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

