Lieber Geldanleger, zum Wochenende hin kommt die Wirecard-Aktie erneut unter Druck. Am Freitag ist die Aktie im Tief bis auf 115,85 Euro gefallen. Was ist nun schon wieder los bei Deutschlands meistattackiertem Unternehmen? Zunächst sah alles gut aus. Die Aktie war am Montag und Dienstag im Vorfeld der für Mittwoch erwarteten Quartalszahlen deutlich gestiegen, im Hoch bis auf exakt 125 Euro. Die Zahlen ...

