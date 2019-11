Die Ölpreise am Weltmarkt orientieren sich zu Beginn der neuen Woche leicht nach unten. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz preisen am Montag zunächst eine Preisrallye aus dem späten Freitagshandel ein und starten daher entgegen der Börsentendenz zunächst höher. Kunden müssen mit Aufschlägen von bis zu 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Die Meldung über den Abschuss einer ...

