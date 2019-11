Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die jüngsten Studiendaten zum Mittel Roxadustat. Aztrazeneca komme damit einer Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde einen Schritt näher./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2019 / 20:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-11-11/13:01

ISIN: GB0009895292