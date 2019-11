Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Munich Re von 225 auf 260 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Farooq Hanif begründete das neue Ziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit höheren Margenerwartungen für die Tochter Ergo und dem von 2019 auf 2020 verlagerten Bewertungshorizont. Im dritten Quartal habe der Rückversicherer operativ deutlich schlechter abgeschnitten als gedacht, das Gewinnziel für das Gesamtjahr sei aber gut erreichbar./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 10:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-11-11/13:02

ISIN: DE0008430026