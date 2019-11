Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1000 auf 950 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte mit dem Trent-1000-Triebwerk seien ermutigend, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Montag vorliegenden Studie nach einem Standortbesuch. Die jüngste Gewinnwarnung reflektiere die gestiegenen Cash-Kosten des Trent-1000-Programms sowie das geringere Wachstum im Bereich Power Systems./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-11-11/13:06

ISIN: GB00B63H8491