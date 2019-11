Ping An dürften nur den wenigsten hierzulande ein Begriff sein, aber der Versicherungskonzern aus Shenzen ist nach Berkshire Hathaway mit fast 200 Mrd. Euro Marktkapitalisierung der größte Versichungskonzern der Welt. Er fährt außerdem eine Allfinanzstrategie und möchte seinen Kunden alle möglichen Finanzprodukte verkaufen und dies durch immer mehr Technologie vereinfachen in der Abwicklung was auch die Kosten senkt. Das Unternehmen denkt außerdem auch weiter in der Wertschöpfung und ist auch an innovativen Digitalifirmen für Zhong An oder Autohome beteiligt. Trotzdem erscheint die Aktie nicht zu teuer, weswegen sie auch auf die 10×10 Aktienideenliste aufgenommen worden ist und damit auch in Dieser Artikel Ping An Aktie - Der größte Versicherungskonzern (Nach Berkshire Hathaway von Warren Buffet) der Welt, den kaum einer kennt erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...