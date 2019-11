MPC Capital beteiligt sich an Tankerspezialist Albis Shipping & Transport DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MPC Capital beteiligt sich an Tankerspezialist Albis Shipping & Transport 11.11.2019 / 13:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung MPC Capital beteiligt sich an Tankerspezialist Albis Shipping & Transport - Übernahme von 50 Prozent an der Albis Shipping & Transport GmbH & CO. KG - Strategische Erweiterung des Dienstleistungsangebots im kommerziellen Schiffsmanagement Hamburg, 11. November 2019 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von Sachwerten, hat sich über ihre Tochtergesellschaft MPC Maritime Holding eine strategische Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an der Albis Shipping & Transport GmbH & Co. KG ("Albis"), Hamburg, eingegangen. Das von Kim Moeller geführte Unternehmen betreibt eine marktführende kommerzielle Plattform für Tankschiffe unterschiedlicher Größenklassen. Albis bietet seinen Kunden dabei maßgeschneiderte, auf den jeweiligen Kunden zugeschnittene Lösungen im Bereich der Befrachtung und Operations von Tankschiffen an. Als Ergänzung zu dem technischen Schiffsmanager Ahrenkiel Tankers rundet MPC Capital mit der Beteiligung an Albis sein Dienstleistungsangebot im Tankersegment ab. Nach der jüngsten Fusion zwischen Contchart und HARPER PETERSEN stärkt MPC Capital mit dieser Beteiligung seine Rolle im Befrachtungsgeschäft. "Vor dem Hintergrund der neuen IMO 2020-Regelungen und einem relativ hohen Durchschnittsalter der weltweiten Tankerflotte rechnen wir mit starken Veränderungen im Tankersegment. Man wird intensiv über alternative Antriebstechniken sowie geeignete Schiffskonzepte für die sich ändernden Handelsströme diskutieren," so Christian Rychly, Geschäftsführer der MPC Maritime Holding. "Zudem verzeichnen wir ein steigendes Interesse bei institutionellen Investoren, die diese Konzepte gemeinsam mit uns entwickeln wollen." Albis beschäftigt aktuell rund 20 Mitarbeiter. Der Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich in Hamburg. Neben dem Tankergeschäft ist Albis über ein Joint-Venture auch im Drybulk-Segment sowie dem An- und Verkauf von Tonnage tätig. Über MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 300 Mitarbeiter. Kontakt MPC Capital AG Stefan Zenker Leiter Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4347 E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com --------------------------------------------------------------------------- 11.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 909775 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 909775 11.11.2019 ISIN DE000A1TNWJ4 AXC0168 2019-11-11/13:35