Vor Jahrzehnten wurden analoge PCs von digitalen verdrängt. Jetzt will der Informatiker Bernd Ulmann die Uralttechnik wiederbeleben. Es könnte sein spleeniges Hobby bleiben - oder die Geburt einer neuen Industrie werden.

Das Haus, in dem Bernd Ulmann in Hettenhain am Rande des Taunus wohnt, gleicht einem Computermuseum. Schon im Flur stehen die ersten Uraltrechner, mannshohe graue und braune Stahlquader, dicht an dicht nebeneinander. In einer Ecke thront ein sogenanntes Oszilloskop, das mehrere elektrische Spannungen gleichzeitig sichtbar machen kann, auf einem Rechnerungetüm, aus dem zahllose Kabel kreuz und quer über eine senkrechte Platine mit grünen und blauen Buchsen gesteckt sind. Bis an die Decken stapeln sich Bedienungsanleitungen und Magnetbänder. 70 analoge Rechner stehen auf den zwei Etagen. Bis auf eine Handvoll funktionieren alle noch - dank Ulmann, der sie seit Jahren mit Schraubenzieher und Lötkolben pflegt. Denn der Informatiker glaubt an die Apparate: nicht als Museumsstücke, sondern als Zukunftstechnologie.Die Digitalisierung treibt die Wirtschaft, das ist seit mindestens zwei Jahrzehnten Common Sense. Die wertvollsten Unternehmen sind jene, die ihr Geschäft auf immer effizienteren Chips, einem immer schnelleren Netz sowie immer klügeren Algorithmen aufgebaut haben. Die Stärke der USA und Chinas beruht vor allem auf ihren digitalen Champions wie Amazon, Microsoft oder Alphabet auf der einen sowie Tencent, Alibaba oder Huawei auf der anderen Seite. Und im Taunus hockt also Ulmann, Brille, leicht angegraute Haare, zum Zopf gebunden, Kinnbart, schwarze Jeans zu schwarzem Sakko sowie schwarzem Hemd - und glaubt an den Durchbruch einer Uralttechnik: der analogen Rechner.

Das klingt absurd, aber Ulmanns Zeit könnte tatsächlich bald kommen. Denn die analogen Rechner haben gegenüber ihrem digitalen Pendant einen Vorteil: Sie sind energieeffizienter. Auch deshalb erwägt die Agentur für Sprunginnovationen, die die Bundesregierung kürzlich ins Leben gerufen und mit 150 Millionen Euro für die ersten drei Jahre ausgestattet hat, Ulmanns analoger Technologie eines ihrer ersten Projekte zu widmen. Es könnte eine lukrative Nische jenseits des digitalen Mainstreams werden - und einem Land, in dem viel über mangelnde Innovationen lamentiert wird, neuen Mut machen.

Analoge Rechner funktionieren nach einem völlig anderen Konzept als moderne Digitalrechner. Sie verfügen über keinerlei Speicher und keinen Code, führen also auch keine Programme aus, bei denen eine Abfolge von Rechenbefehlen aus Nullen und Einsen darüber entscheidet, wie ein Bauteil entworfen oder ein Bild dargestellt wird. Bei einem analogen Computer sind Soft- und Hardware eines. Die Anweisungen für das, was der Rechner machen soll, ergeben sich aus der Verkabelung der unterschiedlichen Module. "Die grundlegenden Rechenoperationen für Addition oder Multiplikation sind dabei eine Art mathematischer Legobaukasten für größere Schaltungen", erläutert Ulmann.

Rechner im Hirn

Wer einen analogen Rechner programmiert, stellt also zunächst wie ein Mathematiker eine Gleichung auf - und baut diese dann wie ein Elektriker per Schaltung nach. Weil es keine Software gibt, die Schritt für Schritt abgearbeitet werden muss, spucken diese Computer ihr Ergebnis beinah sofort aus. "Dadurch bieten Analogrechner einen enormen Zeit- und Energievorsprung gegenüber Digitalrechnern", betont Ulmann. Je nachdem, was analoge Computer berechnen, können sie zwischen 100- und 1000- mal so schnell sein wie digitale.Und Ulmann, 49, tut einiges dafür, dass der Vorsprung seiner alten Kisten noch größer wird: Gemeinsam mit zwei Partnern tüftelt er daran, die Analogtechnologie in Halbleiter zu bringen. ...

