Vaduz (ots) - Am Montag, 11. November 2019 wurde Katrin Eggenberger durch Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein zur Regierungsrätin ernannt. Im Anschluss daran vereidigte Regierungschef Adrian Hasler seine neue Amtskollegin.



Regierungsrätin Katrin Eggenberger (FBP) vervollständigt damit die Koalitionsregierung bis zum Ende der laufenden Mandatsperiode im Frühjahr 2021. Sie übernimmt das Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur. "Ich empfinde es als grosse Ehre, dass ich von heute an die Zukunft unseres Landes aktiv mitgestalten darf. Ich freue mich auf ein konstruktives Miteinander im Regierungskollegium und viele spannende Herausforderungen", betonte die Regierungsrätin bei ihrer Vereidigung im Regierungsgebäude in Vaduz.



Katrin Eggenberger ist studierte Betriebswirtin mit einem Doktortitel in Staatswissenschaften der HSG St. Gallen. Sie war für verschiedene Finanzinstitute in Liechtenstein und der Schweiz und zuletzt beim Weltwirtschaftsforum tätig.



