Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hat seine Info-Broschüre für Anleger überarbeitet, die sich erstmalig mit dem Thema Nachhaltigkeitsfonds beschäftigen wollen.Das Thema Nachhaltigkeit boomt, auch in der Finanzwelt stoßen entsprechende Anlagemöglichkeiten auf großes Interesse. "Das Wachstum Nachhaltiger Geldanlagen erreichte neue Rekordhöhen und eine nie gekannte Dynamik. So sind Wachstumsraten von mehr als 40 Prozent bei Fonds und Mandaten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu verzeichnen", fasst es Claudia Tober, Geschäftsführerin beim Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) zusammen. Viele Anleger sind allerdings verunsichert, was es bei den sogenannten Nachhaltigkeitsfonds zu beachten gilt und welches Chancen-Risiko-Profil hier zu erwarten ist.

