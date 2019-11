Erfolgreiche Inbetriebnahme der ersten in Asien installierten HP PageWide T1190 Press: Rengo Co., Ltd, eines der führenden japanischen Verpackungsunternehmen, feierte im August 2019 die Produktionsaufnahme mit einer großen Zeremonie. Die weltweit breiteste digitale Druckmaschine wurde erstmals mit sechs Farben ausgeliefert."Wir sind sehr zufrieden mit unserer Maschine. Die Zusammenarbeit zwischen HP, Koenig & Bauer und uns lief wirklich einwandfrei. Die Maschine erfüllt, seit der Inbetriebnahme, genau die Erwartungen, die wir uns von der Maschine erhofft hatten", erklärt Junjiro Watanabe, General ...

Den vollständigen Artikel lesen ...