Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die politischen Verhältnisse in Bolivien sind nach dem Rücktritt von Ex-Präsident Evo Morales immer noch ungeklärt, so die Hylea Group S.A. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die bolivianische Übergangspräsidentin Jeanine Áñez hat nun ein Gesetz für Neuwahlen auf den Weg gebracht, wodurch sich die politische Situation im Land zeitnah stabilisieren sollte. Ungeachtet dessen laufen bei der Hylea Group die Vorbereitungen zur neuen Erntesaison 2019/20 auf Hochtouren. Die Geschäftsführung der Hylea blickt dabei auch aufgrund der neuen Produktionsfabrik äußerst optimistisch auf die im Dezember beginnende neue Erntephase der Paranüsse. ...

