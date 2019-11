Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die türkische Wirtschaft erholt sich allmählich von dem Währungsschock im August 2018 und dem darauf folgenden Wachstumseinbruch, so Patrick Heinisch von der Helaba.Im zweiten Quartal 2019 habe das BIP noch um 1,5% unter dem Vorjahresstand gelegen. Im Vergleich zum Vorquartal sei die Wirtschaft in Q1 und Q2 bereits wieder um 1,6% bzw. 1,3% gewachsen. Auf Jahressicht werde die Wirtschaft wohl stagnieren. Vor allem die Investitionen würden mit einem voraussichtlich zweistelligen Rückgang bremsen. Positive Wachstumsbeiträge kämen dagegen von den Staatsausgaben und den Exporten, die von der verbesserten Wettbewerbsfähigkeit durch die Abwertung der Türkischen Lira profitieren würden. Allen Meldungen über die politische Gesamtlage in der Türkei zum Trotz entwickle sich auch der Tourismus hervorragend. In den ersten acht Monaten dieses Jahres hätten mehr als 31 Millionen Touristen das Land besucht. Gegenüber dem Vorjahr sei das eine Steigerung um 15%. Gerade bei den Deutschen sei die Türkei wieder im Kommen. Mit 3,4 Millionen Gästen seien sie nach den Russen auf Platz zwei unter den ausländischen Gästen gelandet. Für 2020 würden die Analysten der Helaba einen Anstieg des Wirtschaftswachstums auf 4% erwarten. ...

