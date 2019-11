Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac ernennt Chrystelle Eid (30) zur Aktienanalystin für den Konsumgütersektor, so Carmignac in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie wird das Aktienteam von London aus verstärken und unter der Leitung von David Older, Head of Equities, tätig sein. ...

