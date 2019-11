Köln (www.fondscheck.de) - Er wurde als Alternative zum Valentinstag ins Leben gerufen: Am Singles Day beschenken sich Singles selbst, so die Experten von AXA Investment Managers im Kommentar zum AXA WF Framlington Digital Economy (ISIN LU1684369710/ WKN A2DYM8).Auch in diesem Jahr werde Chinas Singles Day - auch 11.11 Global Shopping Festival genannt - wieder mit Abstand das größte Shopping-Event des Jahres sein. Die chinesische Alibaba Group habe dafür gesorgt, dass der Singles Day heute als kommerzielles Phänomen gelte, das nicht mehr nur auf China ausgerichtet sei. In diesem Jahr könnte er ein globaleres Ereignis denn je werden, da Updates zum Tag in ganz China, Südostasien, Afrika und Nordamerika im Fernsehen übertragen werden. "Um die starke Wachstumsdynamik der vergangenen Jahre aufrecht zu erhalten, ist es wahrscheinlich, dass Alibaba und Co. auch den europäischen Markt mehr ins Auge fassen", sage Jeremy Gleeson, Portfolio Manager bei AXA Investment Managers. Für Verbraucher könne das Schnäppchen und gute Angebote bedeuten, aber auch der lokalen Wirtschaft in den Bereichen neuer Einzelhandel, intelligente Logistik und anderen Sektoren Auftrieb geben. ...

