Wien (www.fondscheck.de) - Aberdeen Standard Investments benötigt wahrscheinlich spätestens ab Frühjahr 2020 neue Professionals im Bereich Institutional Sales. Denn Peter Dombeck, Head of Business Development Institutional, und Marc-André Köhler, Director Business Development, haben sich nach zum Teil lang jähriger Tätigkeit für Aberdeen Standard Investments dazu entschieden, ab April 2020 eine unternehmerische Herausforderung in der Beratung institutioneller Investoren wahrzunehmen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

