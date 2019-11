Die NordLB hat Dürr nach einer erneuten Gewinnwarnung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 29 Euro gesenkt. Dass ein Unternehmen in gut drei Monaten zweimal "warnen" müsse, sei schon erstaunlich, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies spiegele sich im Aktienkurs des Anlagenbauers allerdings kaum wieder. Schwope überarbeitete seine Schätzungen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 13:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / 13:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-11-11/14:24

ISIN: DE0005565204