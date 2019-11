Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leipzig (pta029/11.11.2019/14:00) - Nach Durchführung der Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung 2019/I auf ein Grundkapital von EUR 151.200 am 16. Oktober 2019, wurde nun die im Insolvenzplan vorgesehene weitere Kapitalerhöhung 2019/II um 1.086.600,00 EUR durch Ausgabe von 1.086.600 Aktien, am 10. November 2019 erfolgreich durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt damit 1.237.800,00 EUR.



Die S&O Agrar AG hat mit der Kapitalerhöhung/II die letzte Auflage aus dem am 07. Februar 2019 durch die Gläubigerversammlung beschlossenen und gerichtlich am 10. Mai 2019 bestätigten Insolvenzplan erfüllt.



Die "neue" S&O Agrar AG kann nun ihre Tätigkeit als Beteiligungsgesellschaft, welche sich auf Investitionen in Kapital- oder Personengesellschaften mit gutem Chance / Risiko Verhältnis fokussiert, aufnehmen. Dies stellt einen Meilenstein in der jüngeren Unternehmensgeschichte der S&O Agrar AG dar.



(Ende)



Aussender: S&O Agrar AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars E-Mail: info@soagrar.de Website: www.soagrar.de



ISIN(s): DE0005236202 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1573477200001



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 11, 2019 08:00 ET (13:00 GMT)