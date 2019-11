Nach dem Sprung über die 13.000er-Marke und neuen Jahreshöchstständen in der vergangenen Handelswoche startet der Dax verhalten in die neue Woche. Aktuell gibt der deutsche Leitindex 0,4 Prozent auf 13.170 Punkte nach. Und wieder blicken die Anleger gespannt auf die weiteren Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Schien Anfang letzter Woche noch eine Einigung inkl. neuem Abkommen und Abbau von Zollbeschränkungen möglich, konnte sich US-Präsident Trump am Freitag an viele..

