Der Softwarekonzern TeamViewer übernimmt das Bremer Datenbrillen-Start-up Ubimax für 136,5 Millionen Euro in bar und Aktien.Der MDAX- und TecDAX-Konzern erweitert damit sein branchenspezifisches Angebot für große Unternehmenskunden in den Bereichen Augmented Reality (AR) und Internet der Dinge (IoT). Von dem Kaufpreis werden 85,8 Millionen Euro aus liquiden Mitteln von TeamViewer in bar gezahlt, der Rest in Aktien, wie die TeamViewer AG weiter mitteilte. Darüber hinaus erhalten die Ubimax-Gründer ...

