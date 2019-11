Frankfurt am Main (ots) - Eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ein intensiver, kreativer Austausch - darauf verständigten sich die Redaktion der ARD Degeto und Mitglieder der Autorenvereinigung Kontrakt '18 bei einem gemeinsamen Workshop. Unter dem Motto "Degeto im Dialog" lud die ARD-Tochter rund 30 Drehbuchautorinnen und -autoren nach Oberursel ein. Ausgesprochenes Ziel ist es, den Schulterschluss zwischen ARD Degeto und Kontrakt '18 zukünftig noch enger zu gestalten und die Entwicklung von erstklassigen Drehbüchern weiter voranzutreiben.



Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto: "Unser Anspruch ist es, die von uns verantworteten Sendeplätze im Programm des Ersten mit starken, unterhaltsamen und gesellschaftlich relevanten Stoffen zu bespielen. Diesem Anspruch können wir nur durch eine intensive Zusammenarbeit mit den besten Köpfen der Branche gerecht werden. Eine enge Beziehung zu herausragenden Autorinnen und Autoren, die mit ihrer kreativen Kraft mitreißende Stoffe entwickeln, ist für uns das Fundament spannender und erfolgreicher Projekte. Nur so können wir gute Stoffe ins Programm bringen, die das Publikum berühren, mitreißen und vor allem: unterhalten."



Annette Hess, Drehbuchautorin, Vorstand Kontrakt '18: "Die Rolle der Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren verändert sich rasant: Von reinen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern hin zu Schöpferinnen und Schöpfern des in der heutigen Medienlandschaft immer kostbarer werdenden Gutes, des Contents. Vor über einem Jahr haben wir daher die Initiative 'Kontrakt '18' gegründet. Wir übernehmen unbedingte Verantwortung für unsere Stoffe, wir begleiten den gesamten gestalterischen Prozess einer Produktion. Für unsere Kräfte und erzählerischen Visionen brauchen wir starke Partnerinnen und Partner wie die Degeto an unserer Seite. Der direkte Dialog mit den Redakteurinnen und Redakteuren, vor allem gegenseitiges Vertrauen, ist dabei für uns eine unerlässliche Basis für die Entwicklung neuer Geschichten auf der Höhe der Zeit, die auch international Maßstäbe setzen."



Pressekontakt:



ARD Degeto

Myriam Thieser

E-Mail: myriam.thieser@degeto.de

Tel.: 069 / 1509-420



Original-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43013/4436796