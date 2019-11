marktEINBLICKE um 12: Konsolidierung - Gewinnverdoppelung bei TeamViewer

Der Seitwärtslauf beim DAX setzt sich am Montagvormittag fort. Charttechnisch bleibt die Situation aber weiter aussichtsreich. Denn im Zuge der vorangegangenen Kurs-Rallye ist das Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.559 Punkten in Sichtweite gerückt, womit gute Chancen bestehen für eine Jahresend-Rallye.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 13.178 MDAX +0,0% 26.972 TecDAX +0,1% 2.925 SDAX +0,1% 11.989 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.692

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Im Fokus stand auch TeamViewer (WKN: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900). Die Aktie kann am Montagvormittag kräftig zulegen. Der Software-Anbieter bekommt Kursauftrieb durch die starken Zahlen zum dritten Quartal. So wurde der operative Gewinn (EBITDA) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 95 Prozent auf 46 Mio. Euro gesteigert. Anleger schauen auch auf Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027). Der chinesische IT-Konzern hat am "Single's Day" einen neuen Umsatzrekord verzeichnet.

