München (ots) - Fini der Fuchs und seine Freunde stehen im Mittelpunkt des neuen Kinderbuchs >Was hat Fini denn bloß?< das nun als Gratis E-Book von der McDonald's Kinderhilfe Stiftung veröffentlicht wurde. Eine Geschichte über Zusammenhalt, Nähe und die Kraft der Freundschaft.



Gerade in schweren Zeiten ist die Nähe der Liebsten besonders wichtig. Das erfährt auch Fini der Fuchs, der Protagonist des neuen Kinderbuches >Was hat Fini denn bloß?So können wir nicht nur ein Vorlesevergnügen für die Weihnachtszeit verschenken, sondern gleichzeitig auch neue Unterstützer für unsere Arbeit gewinnen. Denn Finis haben wir viele in unsern Ronald McDonald Häusern und Oasen und wir möchten auch weiterhin an ihrer Seite stehen.<



Und Fini hat bereits prominente Unterstützung bekommen - denn die Schirmherren der Stiftung helfen dem kleinen Fuchs seine Botschaft in die Welt zu tragen. >Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Nähe der Eltern für schwer kranke Kinder ist

