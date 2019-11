Gute Zeiten für Alibaba & Amazon: Die Schnäppchenjäger sind wieder aktiv - heute ist Singles Day in China, in rund zwei Wochen Black Friday in den USA - das spült Geld in die Kassen der Online-Händler. Welche Erwartungen haben die Experten an den Singles Day, wie sehen die Details zum wohl größten Börsengang der Welt - Aramco - aus? Einschätzungen von Volker Meinel direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas in Frankfurt.