Triple A - also Amazon, Alphabet und Apple sind bei den Anleger hoch im Kurs und eilen teils von einem Rekordhoch zum nächsten. Welches Erfolgsgeheimnis steckt dahinter, was treibt die Aktien an? Einschätzungen von Christoph Scherbaum, Finanzjournalist und Herausgeber "marktEINBLICKE" am Rande des Finanzbarcamps der comdirect bank in Hamburg.