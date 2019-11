Los Angeles (ots/PRNewswire) - International bekannter Spezialist für verbesserte Körperzusammensetzung zur Prävention und Behandlung von Fettleibigkeit stellt globaler Live-Clean-Marke seine Fachkompetenz zur VerfügungModere, eine Marke für gesunden, sicheren und nachhaltigen Lebensstil im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Haushaltsprodukte sowie Körperpflegeartikel mit weltweiter Präsenz, konnte seinen wissenschaftlichen Beirat durch die anerkannte Fachexpertise von Todd Miller, PhD, CSCS*D, TSAC-F, FNSCA, ergänzen. Dr. Miller wird ein Team von Weltklasse-Medizinern und Branchenexperten ergänzen, die sich mit den Schwerpunkten Gewichtskontrolle, Kollagen-Forschung und Live-Clean-Essentials befassen.Dr. Miller ist Associate Professor am Institut für Sport- und Ernährungswissenschaften der George Washington University (GWU) in Washington DC, wo er auf der Grundlage seiner Forschungsarbeiten Fitness- und Ernährungsinterventionen entwickelt hat, die Fettleibigkeit vorbeugen und bekämpfen. Dabei liegt der Fokus auf einer gesunden Körperzusammensetzung und nicht nur auf dem Gewicht."Die Muskeln sind unsere Motoren und ihr Treibstoff sind die Kalorien. Um also ein optimales Ergebnis zu erzielen, wenn es darum geht, einen schlanken, modellierten Körper aufzubauen, ist es wichtig, dass die Muskelmasse erhalten oder sogar erhöht wird, während man zugleich Fett abbaut", erklärt Dr. Miller. "Am Ende erhält man nicht nur weniger Gewicht, sondern auch eine verbesserte Körperzusammensetzung mit einem gesunden Muskelanteil, einem schnellen Stoffwechsel und einer höheren Wahrscheinlichkeit, das Gewicht nachhaltig kontrollieren zu können. Modere verfolgt im Bereich Gewichtsmanagement genau diesen Ansatz, weshalb ich mich sehr darüber freue, als Mitglied ihres wissenschaftlichen Beirats mit ihnen zusammenzuarbeiten."Dr. Miller entwickelte am GWU den Masterstudiengang für Kraft und Kondition und leitet das Weight Management and Human Performance Lab im Virginia Science and Technology Center der GWU in Ashburn, VA. Zu seinen vielfältigen Forschungsinteressen gehören: muskuloskelettale und kardiovaskuläre Anpassungen an die Mikrogravitation, Zellsignalmechanismen bei der Entstehung und Behandlung von Brustkrebs, Einflüsse bei der kommerziellen Nutzung in Fitnessstudios, Kalorienverbrennung bei interaktiven Videospielen bei Jugendlichen in Großstädten, die Rolle des Krafttrainings bei Fettabbau und Verbesserung des Stoffwechsels, Trainingsinterventionen bei NFL-Spielern im Ruhestand und die Rolle des Krafttrainings bei Veränderungen der Körperzusammensetzung bei übergewichtigen, prämenopausalen Frauen. Dr. Miller studierte Sportphysiologie an der Penn State University und der Texas A&M und wurde fünfmal mit dem Excellence in Teaching Award der George Washington University ausgezeichnet."Für ein erfolgreiches Gewichtsmanagement bei der optimalen Körperzusammensetzung anzusetzen, ist ein Schlüsselelement für den gesunden, sauberen Lifestyle, für den Modere steht", erklärte Asma Ishaq, CEO bei Modere. "Das umfangreiche Fachwissen in diesem Bereich, das Dr. Miller mitbringt, ist wertvoll für uns in der weiteren Entwicklung hochmoderner Produkte, die unsere Kunden auf ihrem Weg zu einer besseren Gesundheit unterstützen."Informationen zu ModereModere (www.modere.com) bietet eine in seiner Kategorie führende Palette von Live-Clean-Lifestyle-Essentials, einschließlich Schönheit und Körperpflege, Gesundheit und Wellness sowie Haushaltsprodukte, die gleichermaßen sicher, leistungsstark und wissenschaftlich entwickelt sind. Wir sind davon überzeugt, dass moderne Gesundheit eine reine Ernährung, saubere Umwelt und sichere Inhaltsstoffe in allen unseren Produktkategorien umfasst. Modere bringt einen ganzheitlichen Live-Clean-Ansatz für das Wohlbefinden und unsere Produkte spiegeln die Verpflichtung zu Exzellenz und Innovation mit erprobten Rezepturen wider, die sich auf der ganzen Welt bewährt haben. Zu unserem Sortiment, das mehrfache externe Überprüfungen bestanden hat, gehören Produkte, die gemäß EPA Safer Choice genehmigt, EWG Verified, NSF-zertifiziert und grauwassersicher sind. Das Unternehmen ist stolzer Förderer von Vitamin Angels®.Pressekontakt:Mara QuigleySteve Allen Mediamara@steveallenmedia.com661.255.8283Original-Content von: Modere, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135450/4436932