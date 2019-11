Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel will sich im Bereich professionelles Beauty Care mit einem Zukauf in den USA verstärken. Der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Deva Parent Holdings, Inc. in New York City/USA unterzeichnet, dem die stark wachsende Premium-Friseurmarke DevaCurl. Verkäufer ist ein Fonds, der von dem Private-Equity-Geschäftsbereich der Ares Management Corporation verwaltet wird. Einen Preis wollte Henkel nicht nennen.

Das erworbene Unternehmen beschäftigt 200 Mitarbeiter und erwartet für das "Premium-Professional"-Geschäft 2019 einen Umsatz von rund 100 Millionen US-Dollar, hauptsächlich im US-Markt.

Laut Mitteilung betrachtet Henkel die Marke DevaCurl als perfekte Ergänzung zum bestehenden Portfolio von Henkel Beauty Care. Das Unternehmen Deva Parent biete "wachstumsstarke, hochwertige und in deren Kategorie führende Haarpflege- und Stylingprodukte", inklusive veganer und "free from"-Formulierungen.

DevaCurls "Premium-Professional"-Produkte werden in den USA über Friseursalons, ausgewählte Fachhändler wie Ulta und Sephora sowie auf Direct-to-Consumer- und E-Commerce-Plattformen angeboten.

Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen einschließlich behördlicher Genehmigungen.

