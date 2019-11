Decentralized Finance - kurz Defi - ist, innerhalb der Blockchain-Szene, seit vergangenem Jahr intensiv diskutiert. Doch was genau hat es damit auf sich und welchen Nutzen hat Defi? Um zu verstehen, was Defi ist, hilft es, sich klar zu machen, wie das Gegenmodell, Centralized Finance oder auch Cefi, funktioniert. Klassischerweise stehen Banken für Cefi, also ein zentralistisches Modell, bei dem Menschen einer Institution, in diesem Fall der Bank, ihr Geld anvertrauen. Zentralistisch ist es, weil es physisch an einem Ort ist und vor Ort aufbewahrt wird und man zu dieser Bank...

Den vollständigen Artikel lesen ...