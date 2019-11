Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich diesmal Alibaba. Heute ist Singles' Day, in China das Shopping Event das Jahres. Wie in jedem Jahr purzeln bei Alibaba die Umsatzrekorde. Bei den Verkäufen steht Wirecard im Fokus. CEO Markus Braun hat sich via Twitter mit optimistischen Aussagen zum Jahr 2020 zu Wort gemeldet.